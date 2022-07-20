РФ вывела из боевого состава и утилизирует самую большую в мире атомную подлодку

Российскую стратегическую атомную подлодку (АПЛ) "Дмитрий Донской" вывели из боевого состава Военно-морского флота. Теперь субмарина будет утилизирована.

Российскую стратегическую атомную подлодку (АПЛ) "Дмитрий Донской" вывели из боевого состава Военно-морского флота. Теперь субмарина будет утилизирована.

Об этом передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Утилизация атомных подводных лодок предполагает выгрузку теплоносителя и отработанного ядерного топлива из реактора, вырезку реакторного отсека и его долговременное хранение.

Имя "Дмитрий Донской" будет присвоено другой атомной подводной лодке.

Во времена СССР было выпущено пять аналогичных подводных лодок. Крейсер "Дмитрий Донской" был последним из них, остававшихся на вооружении российского флота. Длина судна составляет 172,5 метра, ширина - 23,16 метра, а высота достигает 11,58 метра.