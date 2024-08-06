РФ высылает сотрудника посольства Молдовы в Москве

Россия высылает сотрудника посольства Молдовы в Москве в качестве ответной меры.

Россия высылает сотрудника посольства Молдовы в Москве в качестве ответной меры.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

Сообщается, что сегодня временный поверенный в делах Республики Молдова в РФ Александру Кетрару был вызван в МИД. Ему вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры "на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 1 августа объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Молдове российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдовы в России".