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РФ высылает сотрудника посольства Молдовы в Москве

РФ высылает сотрудника посольства Молдовы в Москве Россия высылает сотрудника посольства Молдовы в Москве в качестве ответной меры.
В регионе
6 августа 2024 г. 17:40
РФ высылает сотрудника посольства Молдовы в Москве

Россия высылает сотрудника посольства Молдовы в Москве в качестве ответной меры.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в МИД РФ.

Сообщается, что сегодня временный поверенный в делах Республики Молдова в РФ Александру Кетрару был вызван в МИД. Ему вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры "на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 1 августа объявить персоной нон грата сотрудника посольства РФ в Молдове российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдовы в России".

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