РФ вводит санкции против ЕС за подготовку украинских военных и поставку оружия

Россия объявила об ответных мерах на девятый пакет санкций Евросоюза (ЕС), принятый 16 декабря 2022 года.

Россия объявила об ответных мерах на девятый пакет санкций Евросоюза (ЕС), принятый 16 декабря 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили МИД РФ.

Санкции вводятся против руководства силовых ведомств стран ЕС, занятых подготовкой ВС Украины, и руководства коммерческих и государственных компаний, производящих и поставляющих вооружения и военную технику Киеву.

Также санкции вводятся против отдельных граждан государств ЕС, "замеченных в систематической публичной антироссийской риторике" и отдельных депутатов Европарламента. Точный список пока не опубликован.