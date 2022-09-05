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РФ ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США

РФ ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США Россия ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США в качестве ответной меры на санкции Вашингтона.
В регионе
5 сентября 2022 г. 16:08
РФ ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США

Россия ввела персональные санкции в отношении 25 граждан США в качестве ответной меры на санкции Вашингтона.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Враждебные действия американских властей, которые продолжают следовать русофобским курсом, будут и далее получать решительный отпор", - заявили в МИД РФ.

В новый стоп-лист из 25 человек попали лица из числа членов Конгресса США, высокопоставленных чиновников, представителей делового и экспертного сообществ, а также деятелей культуры. В их отношении вводится запрет на въезд в Российскую Федерацию на постоянной основе.

Кроме того, в список попали актеры Шон Пенн и Бен Стиллер.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ABŞ vətəndaşlarına sanksiya tətbiq edib

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