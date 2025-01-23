РФ вскоре откроет диппредставительства в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане

Официальное открытие дипломатических представительств России в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане планируется в ближайшее время.

Официальное открытие дипломатических представительств России в Нигере, Сьерра-Леоне и Южном Судане планируется в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В 2023 году начали функционировать российские посольства в Буркина-Фасо, Экваториальной Гвинее, а на очереди Нигер и Сьерра-Леоне, где речь идет о возобновлении деятельности, которая, к сожалению, была прекращена в 1992 году, тогда это было сделано по финансовым причинам, - отметила дипломат. - Также речь идет и об учреждении нового дипломатического представительства в Республике Южный Судан. Соответствующие распоряжения правительства Российской Федерации были выпущены в конце декабря 2024 года. И в ближайшее время планируется официальное открытие упомянутых дипломатических миссий".