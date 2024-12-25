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РФ внесет €1 млн в бюджет Рамочной конвенции ООН об изменении климата

РФ внесет €1 млн в бюджет Рамочной конвенции ООН об изменении климата Правительство РФ распорядилось внести €1 млн в бюджет Рамочной конвенции ООН об изменении климата в качестве единовременного добровольного взноса.
В регионе
25 декабря 2024 г. 23:24
РФ внесет €1 млн в бюджет Рамочной конвенции ООН об изменении климата

Правительство РФ распорядилось внести €1 млн в бюджет Рамочной конвенции ООН об изменении климата в качестве единовременного добровольного взноса.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

В распоряжении указано, что взнос необходим, чтобы обеспечить представленность России кадрами в секретариате конвенции. Это, в свою очередь, позволит продвигать интересы РФ в сфере противодействия климатическим изменениям и укреплять позиции русского языка на площадке Рамочной конвенции.

Напомним, что Рамочная конвенция ООН об изменении климата вступила в силу 21 марта 1994 года. Она была разработана как ключевой инструмент международного сотрудничества по смягчению негативных последствий изменения климата и снижения антропогенной нагрузки на атмосферу Земли. В настоящий момент в ней участвуют 197 стран и территорий.

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