РФ вернула Украине тела более 1 200 погибших военнослужащих

Россия вернула украинской стороне тела 1 212 погибших военнослужащих ВСУ.

Россия вернула украинской стороне тела 1 212 погибших военнослужащих ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины.

Среди них военнослужащие, воевавшиеся в Курской, Харьковской, Луганской , Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Сначала тела военных передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы для установления личностей погибших.

Сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия находится в полной готовности выполнить стамбульскую договоренность о передаче Украине 6 тыс. тел ее погибших солдат и офицеров.