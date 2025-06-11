О нас

РФ вернула Украине тела более 1 200 погибших военнослужащих

РФ вернула Украине тела более 1 200 погибших военнослужащих Россия вернула украинской стороне тела 1 212 погибших военнослужащих ВСУ.
В регионе
11 июня 2025 г. 13:48
РФ вернула Украине тела более 1 200 погибших военнослужащих

Россия вернула украинской стороне тела 1 212 погибших военнослужащих ВСУ.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Украины.

Среди них военнослужащие, воевавшиеся в Курской, Харьковской, Луганской , Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Сначала тела военных передадут представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы для установления личностей погибших.

Сегодня на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что Россия находится в полной готовности выполнить стамбульскую договоренность о передаче Украине 6 тыс. тел ее погибших солдат и офицеров.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Президент Кыргызстана утвердил национальную программу развития до 2030 года
Президент Кыргызстана утвердил национальную программу развития до 2030 года
11 июня 2025 г. 13:30
Токаев: Казахстан рассчитывает на дальнейшую диверсификацию сотрудничества со Словакией 
Токаев: Казахстан рассчитывает на дальнейшую диверсификацию сотрудничества со Словакией 
11 июня 2025 г. 13:15
Глава Минобороны: Иран провел испытание ракеты с боевой частью в две тонны
Глава Минобороны: Иран провел испытание ракеты с боевой частью в две тонны
11 июня 2025 г. 13:11
На предприятии Kaveh Petrochemical Company в Иране произошел взрыв, есть погибший и раненые
На предприятии Kaveh Petrochemical Company в Иране произошел взрыв, есть погибший и раненые
11 июня 2025 г. 12:58
Иран пригрозил ударить по всем базам США на Ближнем Востоке в случае конфликта
Иран пригрозил ударить по всем базам США на Ближнем Востоке в случае конфликта
11 июня 2025 г. 12:35
Генсек Совета Европы и спикер парламента Армении обсудили мирный процесс Баку-Ереван
Генсек Совета Европы и спикер парламента Армении обсудили мирный процесс Баку-Ереван
11 июня 2025 г. 12:08
Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Армении возросло до трех человек
Число погибших из-за взрыва газа в жилом доме в Армении возросло до трех человек
11 июня 2025 г. 11:46
МИД Греции: В регионе Южного Кавказа имеется огромный неиспользованный потенциал
МИД Греции: В регионе Южного Кавказа имеется огромный неиспользованный потенциал
11 июня 2025 г. 10:50
Генсек Совета Европы находится с визитом в Армении
Генсек Совета Европы находится с визитом в Армении
11 июня 2025 г. 10:18
Около 15 тыс. человек охватит амнистия в честь 30-летия Конституции Казахстана
Около 15 тыс. человек охватит амнистия в честь 30-летия Конституции Казахстана
11 июня 2025 г. 09:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi