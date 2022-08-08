РФ усилила контроль на армяно-иранском участке госграницы

Россия усилила контроль на армяно-иранском участке государственной границы.

Россия усилила контроль на армяно-иранском участке государственной границы.

Как передает Report, информацию подтвердило Погрануправление ФСБ РФ В Армении.

Это обусловлено увеличением в последнее время попыток незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ (гашиш, метамфетамин, героин) из Ирана в Армению.

Погрануправлением ФСБ РФ зафиксированы случаи нарушения государственной границы представителями экстремистских и террористических организаций. Так, в 2021 году на участке Мегринского погранотряда российскими пограничниками были задержаны два боевика с оружием, гранатами и большим количеством боеприпасов, незаконно следовавшие из Ирана.

Ранее о размещении дополнительных пяти модульных пунктов сообщал глава общины Мегри Баграт Закарян. Он отметил, что они были установлены около 8-9 месяцев назад.