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РФ усилила контроль на армяно-иранском участке госграницы

РФ усилила контроль на армяно-иранском участке госграницы Россия усилила контроль на армяно-иранском участке государственной границы.
В регионе
8 августа 2022 г. 17:46
РФ усилила контроль на армяно-иранском участке госграницы

Россия усилила контроль на армяно-иранском участке государственной границы.

Как передает Report, информацию подтвердило Погрануправление ФСБ РФ В Армении.

Это обусловлено увеличением в последнее время попыток незаконного перемещения наркотических средств и психотропных веществ (гашиш, метамфетамин, героин) из Ирана в Армению.

Погрануправлением ФСБ РФ зафиксированы случаи нарушения государственной границы представителями экстремистских и террористических организаций. Так, в 2021 году на участке Мегринского погранотряда российскими пограничниками были задержаны два боевика с оружием, гранатами и большим количеством боеприпасов, незаконно следовавшие из Ирана.

Ранее о размещении дополнительных пяти модульных пунктов сообщал глава общины Мегри Баграт Закарян. Он отметил, что они были установлены около 8-9 месяцев назад.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Ermənistan-İran sərhədinin mühafizəsini gücləndirir

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