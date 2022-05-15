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РФ ударила ракетами у границы с Польшей

РФ ударила ракетами у границы с Польшей Утром 15 мая российские военные ударили ракетами по Львовщине. Всего запустили шесть крылатых ракет, две из которых сбили подразделения Воздушного командования "Запад".
В регионе
15 мая 2022 г. 12:30
РФ ударила ракетами у границы с Польшей

Утром 15 мая российские военные ударили ракетами по Львовщине. Всего запустили шесть крылатых ракет, две из которых сбили подразделения Воздушного командования "Запад".

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Четыре ракеты… попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовщины. Объект полностью разрушен", - сообщил Козицкий.

Жертв или пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался.

Козицкий поблагодарил ВК "Запад" за работу.

Позже Козицкий уточнил, что ракеты попали в военный объект на территории Яворивского района вблизи границы с Польшей.

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Версия на английском языке Russian missile hits military infrastructure in Ukraine, near Polish border
Версия на азербайджанском языке Rusiya ordusu Ukraynanın Polşa ilə sərhədində hərbi obyekti vurub

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