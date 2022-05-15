РФ ударила ракетами у границы с Польшей

Утром 15 мая российские военные ударили ракетами по Львовщине. Всего запустили шесть крылатых ракет, две из которых сбили подразделения Воздушного командования "Запад".
"Четыре ракеты… попали в один из объектов военной инфраструктуры Львовщины. Объект полностью разрушен", - сообщил Козицкий.
Жертв или пострадавших нет. За медицинской помощью никто не обращался.
Козицкий поблагодарил ВК "Запад" за работу.
Позже Козицкий уточнил, что ракеты попали в военный объект на территории Яворивского района вблизи границы с Польшей.