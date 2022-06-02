РФ, Турция, Украина и ООН составили план по вывозу продовольствия из украинских портов

Россия, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту, которая обеспечит работу безопасного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Россия, Турция, Украина и ООН подготовили дорожную карту, которая обеспечит работу безопасного коридора по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов.

Как передает Report, об этом сообщило в четверг агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники.

По его данным, Турция уже некоторое время проводит дипломатические контакты с целью формирования механизма, обеспечивающего безопасную доставку зерна из Украины на мировые рынки. По итогам переговоров турецкой стороны с представителями из РФ, Украины и ООН, подготовлена дорожная карта, которая обеспечит функциональность "зернового коридора" под эгидой всемирной организации.

В ближайшее время в Стамбуле пройдет встреча РФ, Турции, Украины и ООН, чтобы обсудить вывоз зерна из украинских портов. В четырехстороннем формате планируются к рассмотрению такие вопросы, как маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав координационного центра.

Создаваемый в Стамбуле центр по вывозу зерна будет регулировать взаимодействие между РФ и Украиной при посредничестве Турции в координации с ООН. Запуск координационного центра в Стамбуле позволит вывезти из портов Украины на мировые рынки 20 млн тонн зерна.