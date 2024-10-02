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Захарова: РФ сожалеет о продолжающейся заморозке Арменией деятельности в ОДКБ

Захарова: РФ сожалеет о продолжающейся заморозке Арменией деятельности в ОДКБ  Российская сторона сожалеет о продолжающейся заморозке Арменией деятельности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
В регионе
2 октября 2024 г. 18:44
Захарова: РФ сожалеет о продолжающейся заморозке Арменией деятельности в ОДКБ

Российская сторона сожалеет о продолжающейся заморозке Арменией деятельности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы сожалеем о продолжающейся заморозке или бойкотировании Арменией своей деятельности в рамках ОДКБ. Считаем, что ОДКБ так же полезно в сфере безопасности, как и ЕАЭС в сфере экономики. Не видим никаких препятствий для взаимодействия в рамках этих двух структур с Арменией, но это вопрос национальной политики страны, как и любого другого суверенного государства", - сказала Захарова.

Ранее сообщалось, что глава МИД Армении Арарат Мирзоян на международном форуме по вопросам безопасности в Варшаве заявил, что Ереван просчитывает все риски относительно решения о выходе из ОДКБ.

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Версия на английском языке Diplomat: Russia regrets Armenia’s ongoing freeze of its CSTO activities
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