РФ смягчила условия предоставления госкредитов другим странам

Россия изменила условия предоставления государственных кредитов зарубежным странам.

Россия изменила условия предоставления государственных кредитов зарубежным странам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, постановление, корректирующее правила выдачи таких займов, утверждено правительством РФ.

Так, теперь Россия сможет кредитовать другие страны вне зависимости от их кредитного рейтинга по версии международных рейтинговых агентств. Ранее для того, чтобы получить у Москвы заем, зарубежные страны не должны были относиться к шестой и ниже группам кредитного риска по версии Организации экономического сотрудничества и развития. Также кредит не могли взять государства с рейтингом долгосрочной кредитоспособности ниже уровня "В-" по классификации Fitch, Standard & Poor's или ниже уровня "В3" по оценке Moody's.

К получению займов у РФ не допускались и страны, по которым средняя за предыдущие три месяца стоимость суверенных кредитных дефолтных свопов в долларах США на срок 10 лет превышает 800 базисных пунктов (по данным информационной системы Bloomberg при наличии соответствующих котировок). Теперь эти пункты правил признаны утратившими силу.

Кроме того, в дальнейшем Москва не будет руководствоваться рекомендациями международных финансовых институтов при выдаче госкредитов.