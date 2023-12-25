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Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Европы

Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Европы Правительство РФ продлило запрет на въезд в страну грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины.
В регионе
25 декабря 2023 г. 10:18
Россия продлила запрет на въезд грузовиков из Европы

Правительство РФ продлило запрет на въезд в страну грузовиков из Евросоюза, Великобритании, Норвегии и Украины.

Об этом Report передает со ссылкой на ТАСС.

"Ограничение будет действовать до момента устранения обстоятельств, послуживших основанием для его введения", - отметили в кабмине. Запрет был введен в 2022 году как ответная мера на решение ЕС не пропускать грузовики с российскими и белорусскими номерами.

Исключение, как и прежде, будет сделано, в том числе для перевозок почтовых отправлений, дипломатической почты и гуманитарной помощи. Кроме того, теперь ограничение не будет распространяться на "проезд грузовых транспортных средств технической поддержки для перевозки оборудования и спортивных автомобилей до мест проведения спортивных соревнований".

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Версия на английском языке Russia extends ban on entry of trucks from Europe

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