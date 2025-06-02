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РФ предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта

РФ предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, этот вопрос будет отрабатываться, заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.
В регионе
2 июня 2025 г. 18:52
РФ предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта

Россия предложила Украине прекращение огня на два-три дня на отдельных участках фронта, этот вопрос будет отрабатываться.

Как передает Report, об этом заявил глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.

"Последнее предложение, которое прозвучало с нашей стороны - поскольку часто украинская сторона говорит о необходимости прекращения огня, достаточно в общих словах - мы предложили конкретно прекращение огня: два-три дня на отдельных участках фронта", - сказал он.

По его словам, это делается, "чтобы командиры могли подобрать трупы своих солдат".

"Это будет сейчас отработано нашими специалистами военными с украинскими", - подчеркнул он.

"Сейчас жарко, санитарная ситуация в серой зоне, опасность эпидемий. Поэтому мы хотим создать условия, чтобы тела погибших были собраны и тут же на месте быстро переданы для захоронения по-христиански противной стороне", - пояснил глава делегации.

По его словам, украинские военные пообещали это предложение в кратчайшие сроки проработать.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Ukraynaya cəbhənin ayrı-ayrı hissələrində iki-üç günlük atəşkəs təklif edib

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