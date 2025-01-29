РФ предлагает Армении и Азербайджану помощь в вопросах делимитации границы

В Москве приветствуют прогресс, достигнутый Баку и Ереваном в вопросах делимитации и демаркации границы, готовы оказывать ему необходимое содействие.

В Москве приветствуют прогресс, достигнутый Баку и Ереваном в вопросах делимитации и демаркации границы, готовы оказывать ему необходимое содействие.

Как передает Report, об этом заявил "Интерфакс" вице-премьер РФ Алексей Оверчук, комментируя работу трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьером по разблокированию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе.

"Мы всегда приветствовали такие контакты и такую совместную работу, потому что она несомненно будет способствовать стабильности в регионе. Со своей стороны, мы всегда предлагали оказывать поддержку этому процессу. У России есть соответствующий картографический материал, который может быть предоставлен по запросам сторон", - сказал он.

Он добавил, что российская сторона "может оказать консультационную помощь, потому что у нас очень большой опыт подобного рода работ с соседями, включая Азербайджан".

По словам Оверчука, по границе Армении и Азербайджана "идет очень конструктивная работа".

Он напомнил, что вице-премьеры Армении Мгер Григорян и Азербайджана Шахин Мустафаев, которые в том числе занимаются вопросами границы, "познакомились благодаря работе трехсторонней комиссии". "И я знаю, что между ними установился хороший рабочий контакт, и это уже очень большой результат, учитывая, что между этими странами нет пока дипотношений и не подписан мирный договор", - подчеркнул вице-премьер РФ.

Говоря о работе трехсторонней рабочей группы, Оверчук отметил, что формально ее никто не прекращал. "Периодически мы общаемся, но не в трехстороннем формате, а один на один", - пояснил он.