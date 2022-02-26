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РФ получила уведомления о закрытии полетов в Болгарию, Польшу и Чехию

РФ получила уведомления о закрытии полетов в Болгарию, Польшу и Чехию Россия получила официальные уведомления о закрытии полетов в Болгарию, Польшу и Чехию.
В регионе
26 февраля 2022 г. 11:09
РФ получила уведомления о закрытии полетов в Болгарию, Польшу и Чехию

Россия получила официальные уведомления о закрытии полетов в Болгарию, Польшу и Чехию.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, информированный источник .

По его словам, РФ оценивает ответные меры.

"Болгария, Польша и Чехия прислали NOTAM (уведомление, которое запрещает полеты в указанных аэропортах, оцениваем", - сказал он.

Болгария сообщила, что воздушное пространство страны закрыто для РФ с 26 февраля до 25 мая.

Минтранс Болгарии сообщил в пятницу вечером о том, что из-за специальной военной операции в Украине, вводится запрет на взлет, посадку и заход российских самолетов в воздушное пространство страны с 00:00 по местному времени.

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