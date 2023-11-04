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РФ получила приглашение на Совет министров стран ОБСЕ в Северной Македонии

РФ получила приглашение на Совет министров стран ОБСЕ в Северной Македонии Россия приглашена на Совет министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который состоится в Северной Македонии с 30 ноября по 1 декабря.
В регионе
4 ноября 2023 г. 09:55
РФ получила приглашение на Совет министров стран ОБСЕ в Северной Македонии

Россия приглашена на Совет министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который состоится в Северной Македонии с 30 ноября по 1 декабря.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, российскую сторону представит глава МИД Сергей Лавров.

Совет состоится в городе Скопье. Ежегодная встреча пройдет по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.

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Версия на английском языке Russia received invitation to OSCE Ministerial Council in North Macedonia

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