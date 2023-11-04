РФ получила приглашение на Совет министров стран ОБСЕ в Северной Македонии

Россия приглашена на Совет министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который состоится в Северной Македонии с 30 ноября по 1 декабря.

Россия приглашена на Совет министров иностранных дел стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), который состоится в Северной Македонии с 30 ноября по 1 декабря.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

По его словам, российскую сторону представит глава МИД Сергей Лавров.

Совет состоится в городе Скопье. Ежегодная встреча пройдет по приглашению действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Северной Македонии Буяра Османи.