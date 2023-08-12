РФ подвергла обстрелу Донецкую область Украины, погибла 70-летняя женщина

В результате обстрела российскими войсками села Елизаветовка Марьинской городской общины Донецкой области Украины погибла женщина, мужчина получил ранения.

В результате обстрела российскими войсками села Елизаветовка Марьинской городской общины Донецкой области Украины погибла женщина, мужчина получил ранения.

Как сообщает Report , об этом заявила изданию Suspilne Donbas представитель областной прокуратуры Алена Руденко.

"11 августа 2023 года, по состоянию на 19:00 (20:00 по бакинскому времени - ред.), войска РФ произвели, вероятно, из артиллерийского оружия, обстрел села Елизаветовка Марьинской городской общины Покровского района. В результате попадания снаряда погибла 70-летняя женщина. Ее 76-летний муж получил осколочные ранения", - отметила она.

По словам Руденко, прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).