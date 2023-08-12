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РФ подвергла обстрелу Донецкую область Украины, погибла 70-летняя женщина

РФ подвергла обстрелу Донецкую область Украины, погибла 70-летняя женщина В результате обстрела российскими войсками села Елизаветовка Марьинской городской общины Донецкой области Украины погибла женщина, мужчина получил ранения.
В регионе
12 августа 2023 г. 02:59
РФ подвергла обстрелу Донецкую область Украины, погибла 70-летняя женщина

В результате обстрела российскими войсками села Елизаветовка Марьинской городской общины Донецкой области Украины погибла женщина, мужчина получил ранения.

Как сообщает Report, об этом заявила изданию Suspilne Donbas представитель областной прокуратуры Алена Руденко.

"11 августа 2023 года, по состоянию на 19:00 (20:00 по бакинскому времени - ред.), войска РФ произвели, вероятно, из артиллерийского оружия, обстрел села Елизаветовка Марьинской городской общины Покровского района. В результате попадания снаряда погибла 70-летняя женщина. Ее 76-летний муж получил осколочные ранения", - отметила она.

По словам Руденко, прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Donetsk vilayətini atəşə tutub, ölən və yaralanan var

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