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РФ подала в Совет ICAO заявление о нарушении правил авиасообщения странами Запада

РФ подала в Совет ICAO заявление о нарушении правил авиасообщения странами Запада Российская сторона подала в Совет ICAO заявление о нарушении Конвенции о международной гражданской авиации странами Запада, которые своими действиями поставили под угрозу безопасность авиасообщения.
В регионе
11 октября 2023 г. 12:33
РФ подала в Совет ICAO заявление о нарушении правил авиасообщения странами Запада

Российская сторона подала в Совет ICAO заявление о нарушении Конвенции о международной гражданской авиации странами Запада, которые своими действиями поставили под угрозу безопасность авиасообщения.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Основанием для инициирования разбирательства послужило применение ответчиками неправомерных односторонних ограничительных мер дискриминационного характера по отношению к Российской Федерации и ее авиапредприятиям. В частности, речь идет о запрете на использование воздушного пространства для воздушных судов российских авиапредприятий, запрете на поставку воздушных судов и запчастей к ним, запрете на техническое обслуживание и предоставление услуг страхования воздушных судов, задержании воздушных судов за рубежом, ограничении доступа к метеорологической информации для аэронавигации", - указали в дипведомстве.

На Смоленской площади подчеркнули, что ответчиками выступают 37 государств, включая США, Канаду, Британию и всех членов Евросоюза. "Своими действиями государства-ответчики поставили под угрозу безопасность полетов международной гражданской авиации и серьезно подорвали взаимное доверие, являющееся основой системы международной авиации на протяжении уже почти 80 лет", - констатировали в МИД РФ.

В сообщении указывается, что РФ как одна из ведущих авиационных держав твердо намерена добиваться прекращения всех указанных нарушений положений конвенции посредством механизмов ИКАО по разрешению разногласий. "Рассчитываем, что Совет ИКАО эффективно и беспристрастно среагирует на ситуацию в условиях беспрецедентно масштабного игнорирования ответчиками своих международно-правовых обязательств", - заключили в министерстве.

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Версия на английском языке Russia files statement with ICAO Council about violation of air traffic rules by Western countries

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