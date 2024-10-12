РФ планирует наладить производство "шахедов" на востоке Украины

РФ рассматривает возможность организации производства иранских дронов "Шахед" на базе предприятий на взятых под контроль территориях восточной Украины.

РФ рассматривает возможность организации производства иранских дронов "Шахед" на базе предприятий на взятых под контроль территориях восточной Украины.

Как передает Report , об этом сообщает Национальный центр сопротивления Украины со ссылкой на источники.

Отмечается, что российская сторона планирует производить ударные дроны под землей и привлекать к сборке учащихся профучилищ. Согласно плану, производство на этих территориях должно ускорить время доставки дронов в зону боевых действий.

В настоящее время рассматриваются окончательные места для сборки и размещения дронов, указывается в публикации.

Ранее сообщалось, что в рамках совместной операции Военно-морских сил и Службы безопасности Украины 9 октября был нанесен удар по базе дронов "Шахед" в Краснодарском крае России, где хранилось около 400 аппаратов.