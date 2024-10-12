РФ планирует наладить производство "шахедов" на востоке Украины

РФ рассматривает возможность организации производства иранских дронов "Шахед" на базе предприятий на взятых под контроль территориях восточной Украины.
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Отмечается, что российская сторона планирует производить ударные дроны под землей и привлекать к сборке учащихся профучилищ. Согласно плану, производство на этих территориях должно ускорить время доставки дронов в зону боевых действий.
В настоящее время рассматриваются окончательные места для сборки и размещения дронов, указывается в публикации.
Ранее сообщалось, что в рамках совместной операции Военно-морских сил и Службы безопасности Украины 9 октября был нанесен удар по базе дронов "Шахед" в Краснодарском крае России, где хранилось около 400 аппаратов.