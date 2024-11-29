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РФ ожидает результативных контактов на высшем уровне с Арменией в ЕАЭС и СНГ

РФ ожидает результативных контактов на высшем уровне с Арменией в ЕАЭС и СНГ Москва ожидает результативных контактов на высшем уровне с Ереваном в рамках мероприятий по линии ЕАЭС и СНГ в Москве.
В регионе
29 ноября 2024 г. 14:33
РФ ожидает результативных контактов на высшем уровне с Арменией в ЕАЭС и СНГ

Москва ожидает результативных контактов на высшем уровне с Ереваном в рамках мероприятий по линии ЕАЭС и СНГ в Москве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин на втором общественном форуме "Россия - Армения".

"Мы ожидаем результативных контактов наших руководителей в рамках предстоящих декабрьских мероприятий по линии ЕАЭС и СНГ в Москве", - сказал он.

По словам Галузина, несмотря на известные проблемные моменты, между Россией и Арменией продолжается ритмичный многоплановый диалог.

Он также отметил, чьл Москва готова к диалогу с Ереваном и не отказывается от комплекса договоренностей в военно-политической сфере.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет по просьбе председательствующей в ЕАЭС Армении на российской территории - в Санкт-Петербурге - 25 декабря. Председательствовать в ходе встречи будет премьер-министр республики Никол Пашинян.

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