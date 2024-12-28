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РФ откроет посольство в Южном Судане и возобновляет работу диппредставительств в Нигере и Сьерра-Леоне

РФ откроет посольство в Южном Судане и возобновляет работу диппредставительств в Нигере и Сьерра-Леоне Правительство РФ приняло распоряжения о возобновлении деятельности российских посольств в Республике Нигер (г. Ниамней), Республике Сьерра-Леоне (г. Фритаун) и об учреждении посольства РФ в Южном Судане (г. Джуба).
В регионе
28 декабря 2024 г. 22:51
РФ откроет посольство в Южном Судане и возобновляет работу диппредставительств в Нигере и Сьерра-Леоне

Правительство РФ приняло распоряжения о возобновлении деятельности российских посольств в Республике Нигер (г. Ниамей), Республике Сьерра-Леоне (г. Фритаун) и об учреждении посольства РФ в Южном Судане (г. Джуба).

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

Он подчеркнул, что Россия наращивает сотрудничество со странами Африки.

"Для активизации деловых контактов, туристических обменов важно создавать комфортные условия. Первый шаг в этой работе - открытие посольств, которые не просто формализуют расширение нашего дипломатического присутствия в Африке, но станут "окнами в Россию" для людей этих стран, проявляющих интерес к нашей стране", - отметил вице-премьер.

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