РФ оставляет за собой право на ответ на попытку нанесения Киевом удара по Кремлю

Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Киевом удара по Кремлю там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Киевом удара по Кремлю там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в пресс-службе российского президента.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - говорится в публикации.

В Кремле отметили, что в результате атаки президент и другие люди не пострадали, график работы главы государства не изменился, а также назвали атаку беспилотников на резиденцию президента терактом.