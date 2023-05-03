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РФ оставляет за собой право на ответ на попытку нанесения Киевом удара по Кремлю

РФ оставляет за собой право на ответ на попытку нанесения Киевом удара по Кремлю Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Киевом удара по Кремлю там и тогда, где и когда посчитает нужным.
В регионе
3 мая 2023 г. 15:59
РФ оставляет за собой право на ответ на попытку нанесения Киевом удара по Кремлю

Россия оставляет за собой право принять ответные меры на попытку нанесения Киевом удара по Кремлю там и тогда, где и когда посчитает нужным.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили в пресс-службе российского президента.

"Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль. В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя", - говорится в публикации.

В Кремле отметили, что в результате атаки президент и другие люди не пострадали, график работы главы государства не изменился, а также назвали атаку беспилотников на резиденцию президента терактом.

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