РФ объявляет трех сотрудников посольства Швеции в Москве персонами нон грата

Россия объявляет трех сотрудников посольства Швеции в Москве персонами нон грата.

Россия объявляет трех сотрудников посольства Швеции в Москве персонами нон грата.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщили в МИД РФ.

"Сегодня, 26 апреля, в МИД России вызвали шведского посла Малену Мард. Ей заявили решительный протест в связи с враждебными действиями шведских властей из-за высылки россиян, а также оказания военной поддержки Украине", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Швеция объявила о высылке троих российских дипломатов 5 апреля. Это решение было принято в ответ на боевые действия РФ в Украине. Глава МИД Швеции Анн Линде предупреждала, что персонами нон грата могут объявить еще больше сотрудников посольства РФ. С начала военной операции из США и стран Европы выслали более 300 российских дипломатов.