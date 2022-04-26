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РФ объявляет трех сотрудников посольства Швеции в Москве персонами нон грата

РФ объявляет трех сотрудников посольства Швеции в Москве персонами нон грата Россия объявляет трех сотрудников посольства Швеции в Москве персонами нон грата.
В регионе
26 апреля 2022 г. 14:56
РФ объявляет трех сотрудников посольства Швеции в Москве персонами нон грата

Россия объявляет трех сотрудников посольства Швеции в Москве персонами нон грата.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщили в МИД РФ.

"Сегодня, 26 апреля, в МИД России вызвали шведского посла Малену Мард. Ей заявили решительный протест в связи с враждебными действиями шведских властей из-за высылки россиян, а также оказания военной поддержки Украине", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Швеция объявила о высылке троих российских дипломатов 5 апреля. Это решение было принято в ответ на боевые действия РФ в Украине. Глава МИД Швеции Анн Линде предупреждала, что персонами нон грата могут объявить еще больше сотрудников посольства РФ. С начала военной операции из США и стран Европы выслали более 300 российских дипломатов.

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Версия на английском языке Russia declares 3 employees of Swedish Embassy in Moscow persona non grata
Версия на азербайджанском языке Rusiya İsveç səfirliyinin əməkdaşlarını ölkədən çıxarır

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