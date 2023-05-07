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РФ обстреляла Никопольский район из тяжелой артиллерии, есть погибшая

РФ обстреляла Никопольский район из тяжелой артиллерии, есть погибшая Ночью 7 мая россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Погиб один человек, еще трое получили ранения.
В регионе
7 мая 2023 г. 10:42
РФ обстреляла Никопольский район из тяжелой артиллерии, есть погибшая

Ночью 7 мая россияне обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Погиб один человек, еще трое получили ранения.

Как передает Report, об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, оккупанты выпустили более 30 снарядов. В Никополе снарядами повредило 7 частных домов и многоэтажку, разбили окна в общежитии колледжа, задело три газопровода, линию электропередач, 14 солнечных панелей, а еще - хозяйственные постройки и пять автомобилей.

"Погибла 72-летняя женщина. Еще трое местных пострадали. У одного травма головы. Двое в состоянии стресса и с контузией", - отметил Лысак.

Россияне выпустили 20 снарядов - повредили два дома, хозяйственное сооружение и машину.

В районе Синельниковской области силы ПВО уничтожили вражеский "шахед".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ağır artilleriyadan Nikopolu atəşə tutub, ölən və yaralananlar var

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