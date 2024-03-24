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РФ обстреляла город Донецкой области, есть раненые

РФ обстреляла город Донецкой области, есть раненые Российские войска нанесли артиллерийские и авиационные удары по городу Красногоровка Донецкой области, ранены три человека.
В регионе
24 марта 2024 г. 22:55
РФ обстреляла город Донецкой области, есть раненые

Российские войска нанесли артиллерийские и авиационные удары по городу Красногоровка Донецкой области, ранены три человека.

Как передает Report, об этом сообщается на Facebook Донецкой областной прокуратуры.

"От вражеской атаки получили ранения две женщины 57 и 64 лет", - отметили в ведомстве.

Через час после этой атаки войска РФ нанесли авиаудар по этому же кварталу. В результате ранения получил 70-летний мужчина.

"Все пострадавшие со ссадинами, осколочными ранениями и ушибами доставлены в медицинское учреждение", - подчеркнули в прокуратуре.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Donetskin kəndini atəşə tutub, yaralananlar var

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