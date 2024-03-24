РФ обстреляла город Донецкой области, есть раненые

Российские войска нанесли артиллерийские и авиационные удары по городу Красногоровка Донецкой области, ранены три человека.

Российские войска нанесли артиллерийские и авиационные удары по городу Красногоровка Донецкой области, ранены три человека.

Как передает Report, об этом сообщается на Facebook Донецкой областной прокуратуры.

"От вражеской атаки получили ранения две женщины 57 и 64 лет", - отметили в ведомстве.

Через час после этой атаки войска РФ нанесли авиаудар по этому же кварталу. В результате ранения получил 70-летний мужчина.

"Все пострадавшие со ссадинами, осколочными ранениями и ушибами доставлены в медицинское учреждение", - подчеркнули в прокуратуре.