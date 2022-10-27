РФ обратилась к Еревану за подтверждением запрета на въезд в Армению Затулину и Симоньян

Россия по дипломатическим каналам обратилась к армянской стороне за подтверждением и разъяснением запрета на въезд в Армению первому зампреду комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Зату

Россия по дипломатическим каналам обратилась к армянской стороне за подтверждением и разъяснением запрета на въезд в Армению первому зампреду комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константину Затулину и главному редактору российского телеканала RT Маргарите Симоньян.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы по дипломатическим каналам незамедлительно обратились к армянской стороне за официальным подтверждением и разъяснением. Мы видели подобные сообщения, мы официально попросили разъяснить, так ли это и с чем все это связано, если это подтвердится", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.