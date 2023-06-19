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РФ не допустила представителей ООН в пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС районы

РФ не допустила представителей ООН в пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС районы Россия отказала ООН в предоставлении доступа к районам левобережья Херсонской области, которые пострадали при подрыве Каховской ГЭС.
В регионе
19 июня 2023 г. 06:44
РФ не допустила представителей ООН в пострадавшие от подрыва Каховской ГЭС районы

Россия отказала ООН в предоставлении доступа к районам левобережья Херсонской области, которые пострадали при подрыве Каховской ГЭС.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу международной организации, об этом заявила гуманитарный координатор ООН в Украине Дениз Браун.

В связи с этим Браун призвала российские власти действовать согласно их обязательствам в соответствии с международным гуманитарным правом.

"Правительство РФ пока что отклонило наше обращение о доступе к районам под его временным военным контролем. ООН продолжит работать над получением необходимого доступа. Нельзя отказывать в оказании помощи людям, которые в ней нуждаются", - заявила гуманитарный координатор ООН.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya BMT nümayəndələrini Kaxovka SES-in ərazisinə buraxmayıb

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