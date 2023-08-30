РФ не будет расследовать крушение самолета Пригожина в соответствии с международными правилами

Россия проинформировала Бразильский центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA), что крушение самолета Embraer бразильского производства не будет проводиться в соответствии с международными правилами.

Россия проинформировала Бразильский центр по расследованию и предотвращению авиационных происшествий (CENIPA), что крушение самолета Embraer бразильского производства не будет проводиться в соответствии с международными правилами.

Как сообщает Report , об этом агентству Reuters сообщили в CENIPA.

"Они не обязаны это делать, это просто рекомендуется", - сказал руководитель Центра Марсело Морено. По его словам, если из Москвы поступит приглашение, то CENIPA примет участие в этой работе: "Если они начнут расследование и пригласят Бразилию, мы будем участвовать удаленно".

Ранее в CENIPA заявили, что если Россия пригласит центр присоединиться к расследованию, то он согласится на участие в интересах повышения авиационной безопасности.

По данным Международной организации гражданской авиации ООН (ИКАО), базирующейся в канадском Монреале, рейс Москва-Санкт-Петербург был внутренним, поэтому международные правила, известные как "Приложение 13", могут на него не распространяться.

Напомним, 23 августа - ровно через 2 месяца после восстания "вагнеровцев" – в 19:20 по бакинскому времени на территории поселка Куженкино Тверской области России разбился самолет Embraer Legacy 600, принадлежащий основателю и главе частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину. На борту воздушного судна находились 7 пассажиров, в том числе командир группы "Вагнер" Дмитрий Уткин и 3 члена экипажа. В результате авиакатастрофы, в которой погибли в общей сложности 10 человек, выживших, по официальным данным, нет.

В СМИ появились сообщения о том, что авария была вызвана ракетным ударом или внутренним взрывом. В этот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ ("Нарушение правил эксплуатации воздушного судна").

Позднее CNN опубликовал радиолокационное изображение места падения самолета, на основании которого выдвинул версию о том, что фюзеляж самолета был практически целым до момента столкновения с землей. Указывалось, что при крушении у борта оторвало крыло.

Следственный комитет РФ официально подтвердил смерть Евгения Пригожина 27 августа.