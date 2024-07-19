Казахстан, Иран, РФ и Туркменистан договорились развивать восточный маршрут МТК Север - Юг

Казахстан, Иран, Россия и Туркменистан подписали дорожную карту по синхронному развитию потенциала восточного маршрута международного транспортного коридора Север - Юг на 2024-2025 годы.

Казахстан, Иран, Россия и Туркменистан подписали дорожную карту по синхронному развитию потенциала восточного маршрута международного транспортного коридора Север - Юг на 2024-2025 годы.

Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Казахстана.

"Реализация данного документа к 2027 году позволит увеличить пропускную способность коридора до 15 млн тонн в год, а к 2030 году до 20 млн. тонн", - отметили в ведомстве. Документ был подписан на состоявшемся в Актау первом транспортном торгово-экспортном форуме Север - Юг.

"Казахстан намерен продолжить активное участие в развитии Восточной ветки МТК Север - Юг, которая обладает наиболее высоким потенциалом роста грузопотоков до 2030 года и представляется наиболее безопасной для кратчайшего транзита к Индийскому океану", - приводит пресс-служба слова главы Минтранса Марата Карабаева.

"Поэтому, необходимо приступить к практической реализации подписываемой сегодня дорожной карты по синхронному развитию потенциала восточного маршрута МТК Север - Юг, проходящих по территориям Казахстана, России, Туркменистана и Ирана", - отметил Карабаев.

В форуме принимали участие свыше 440 участников из 12 стран (Азербайджана, Армении, Афганистана, Беларуси, Ирака, Ирана, ОАЭ, Омана, России, Туркменистана, Узбекистана), представители Организации экономического сотрудничества и Евразийской экономической комиссии.