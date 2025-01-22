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РФ и Узбекистан подписали программу стратегического партнерства в военной области

РФ и Узбекистан подписали программу стратегического партнерства в военной области План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнерства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы подписаны в Ташкенте.
В регионе
22 января 2025 г. 11:59
РФ и Узбекистан подписали программу стратегического партнерства в военной области

План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год и программа стратегического партнерства между двумя странами в военной области на 2026-2030 годы подписаны в Ташкенте.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, подписи под документами поставили главы военных ведомств России и Узбекистана Андрей Белоусов и Шухрат Халмухамедов.

Церемония состоялась в рамках официального визита министра обороны РФ в Узбекистан.

План сотрудничества между министерствами обороны России и Узбекистана на 2025 год включает 50 совместных мероприятий по всем направлениям деятельности военных ведомств двух стран.

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Версия на азербайджанском языке Özbəkistan Rusiya ilə strateji tərəfdaşlıq proqramı imzalayıb

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