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РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205

РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205 Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских военнослужащих, взамен переданы 205 военнопленных Вооруженных сил Украины.
В регионе
6 мая 2025 г. 15:54
РФ и Украина провели обмен пленными по формуле 205 на 205

Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских военнослужащих, взамен переданы 205 военнопленных Вооруженных сил Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Минобороны РФ.

"6 мая текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ", - сказали в ведомстве.

При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты. По данным ведомства, российские военнослужащие находятся на территории Беларуси, где им оказывается помощь.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Ukrayna arasında 205-in 205-ə formulu üzrə əsir mübadiləsi həyata keçirilib

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