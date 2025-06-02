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РФ и Украина проведут обмен тяжелоранеными и солдатами до 25 лет

РФ и Украина проведут обмен тяжелоранеными и солдатами до 25 лет По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле достигнута договоренность об обмене тяжелоранеными и бойцами в возрасте до 25 лет.
В регионе
2 июня 2025 г. 18:49
РФ и Украина проведут обмен тяжелоранеными и солдатами до 25 лет

По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле достигнута договоренность об обмене тяжелоранеными и бойцами в возрасте до 25 лет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

"Мы договорились о самом крупном, масштабном обмене по следующей формуле: во-первых, все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменены по принципу всех на всех. Это гуманитарный жест с нашей стороны. Во-вторых, по такой же формуле, - всех на всех - будут обменены молодые солдаты в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya ilə Ukrayna ağır yaralıların və 25 yaşadək hərbçilərin mübadiləsini həyata keçirəcək

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