РФ и Украина проведут обмен тяжелоранеными и солдатами до 25 лет

По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле достигнута договоренность об обмене тяжелоранеными и бойцами в возрасте до 25 лет.

По итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле достигнута договоренность об обмене тяжелоранеными и бойцами в возрасте до 25 лет.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава российской делегации Владимир Мединский.

"Мы договорились о самом крупном, масштабном обмене по следующей формуле: во-первых, все тяжелораненые, тяжелобольные будут обменены по принципу всех на всех. Это гуманитарный жест с нашей стороны. Во-вторых, по такой же формуле, - всех на всех - будут обменены молодые солдаты в возрасте до 25 лет. При этом общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны", - сказал он.