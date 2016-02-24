​Россия и Украина договорились о возобновлении грузовых автоперевозок

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Кабинет министров Украины одобрил предложение министерства инфраструктуры разблокировать транзит российских грузовиков по территории страны с 00:00 25 февраля.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее решение правительство Украины приняло сегодня на заседании.

Выступая на заседании Кабмина, министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский сообщил, что на протяжении минувшей недели ведомство вело разъяснительную работу, пытаясь объяснить, что блокирование транзита по территории Украины не в интересах страны.

"Мы готовы вернуть действие временных разрешений и с 00:00 часов 25 февраля возобновить действие и таким образом вернуть на территорию Украины транзит, который последние 10 дней плюс-минус фактически был заблокирован", - заявил Пивоварский.

Кабинет министров одобрил данное решение.

"Они нам открыли, мы по принципу взаимности делаем также, (даю) протокольные поручения для того, чтобы обеспечить безопасность прохождения транзитных грузов. Решение принято", - заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк, пояснив, что МВД и Национальная полиция на первый период возобновления транзита обеспечат безопасность грузовиков.