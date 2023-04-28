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Россия и Турция разрабатывают платежную систему Rebit kart для российских туристов

Россия и Турция разрабатывают платежную систему Rebit kart для российских туристов Россия и Турция работают над платежной системой, картами которой российские туристы смогут пользоваться в республике.
В регионе
28 апреля 2023 г. 20:39
Россия и Турция разрабатывают платежную систему Rebit kart для российских туристов

Россия и Турция работают над платежной системой, картами которой российские туристы смогут пользоваться в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу турецкая газета Hürriyet.

По данным издания, платежная система получит название Rebit kart. Российские туристы, как утверждается, смогут легко пользоваться картами этой системы в Турции с помощью приложения на своих мобильных устройствах.

В середине сентября прошлого года все банки Турции приостановили обслуживание карт "Мир" после заявления Минфина США о намерении вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование своей платежной системы за рубежом. Карты "Мир" в Турции принимали пять банков: частные Is Bankasi, Denizbank и государственные Ziraat Bankasi, VakifBank и Halkbank.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поручил профильным министерствам Турции проработать альтернативы использованию системы "Мир".

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