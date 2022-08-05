О нас

РФ и Турция намерены расширить взаимодействие стран в ключевых отраслях экономики

РФ и Турция намерены расширить взаимодействие стран в ключевых отраслях экономики Россия и Турция выразили намерение расширять взаимодействие стран в ключевых отраслях экономики.
В регионе
5 августа 2022 г. 02:53
РФ и Турция намерены расширить взаимодействие стран в ключевых отраслях экономики

Россия и Турция выразили намерение расширять взаимодействие стран в ключевых отраслях экономики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом по итогам встречи в Турции договорились заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр торговли Турции Мехмет Муш.

"Было отмечено, что сотрудничество России и Турции находится на высоком уровне и продолжает развиваться", - говорится в сообщении.

Сопредседатели Межправительственной российско-турецкой комиссии Новак и Муш обсудили развивающееся сотрудничество стран в транспортной сфере и логистике, промышленности и сельском хозяйстве, туризме. Согласно пресс-релизу кабмина РФ, особое место в двустороннем взаимодействии занимает сфера энергетики: успешно функционируют газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", продолжается строительство первой турецкой АЭС "Аккую". По итогам встречи стороны выразили намерение расширять взаимодействие стран в ключевых отраслях экономики, добавляется в сообщении.

Отметим, что Новак посетил Турцию с рабочим визитом, где в ходе переговоров с участием помощников президента России Игоря Левитина и Максима Орешкина стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, отмечает пресс-служба правительства РФ.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Türkiyə əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədirlər

Самое важное

Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
4 августа 2022 г. 16:09
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
4 августа 2022 г. 15:13
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
4 августа 2022 г. 13:04
Минобороны Азербайджана: После операции Возмездие в Карабахе и на госгранице относительное затишье
Минобороны Азербайджана: После операции "Возмездие" в Карабахе и на госгранице относительное затишье
4 августа 2022 г. 10:57
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем необоснованные обвинения Армении
МИД Азербайджана: Решительно отвергаем необоснованные обвинения Армении
4 августа 2022 г. 09:31
Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем Евроссоюза ситуацию в Карабахе
Джейхун Байрамов обсудил со спецпредставителем Евроссоюза ситуацию в Карабахе
3 августа 2022 г. 21:01
Кадры операции Возмездие азербайджанской армии - ВИДЕО
Кадры операции "Возмездие" азербайджанской армии - ВИДЕО
3 августа 2022 г. 19:35
Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с
Квота Азербайджана на добычу нефти в сентябре составит 718 тыс. б/с
3 августа 2022 г. 17:51
Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены
Азербайджанская армия провела антитеррористическую операцию, 4 армянских террориста уничтожены
3 августа 2022 г. 17:24
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с предприятием Grand-Agro Invitro
3 августа 2022 г. 15:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi