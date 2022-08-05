РФ и Турция намерены расширить взаимодействие стран в ключевых отраслях экономики

Россия и Турция выразили намерение расширять взаимодействие стран в ключевых отраслях экономики.

Россия и Турция выразили намерение расширять взаимодействие стран в ключевых отраслях экономики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом по итогам встречи в Турции договорились заместитель председателя правительства РФ Александр Новак и министр торговли Турции Мехмет Муш.

"Было отмечено, что сотрудничество России и Турции находится на высоком уровне и продолжает развиваться", - говорится в сообщении.

Сопредседатели Межправительственной российско-турецкой комиссии Новак и Муш обсудили развивающееся сотрудничество стран в транспортной сфере и логистике, промышленности и сельском хозяйстве, туризме. Согласно пресс-релизу кабмина РФ, особое место в двустороннем взаимодействии занимает сфера энергетики: успешно функционируют газопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток", продолжается строительство первой турецкой АЭС "Аккую". По итогам встречи стороны выразили намерение расширять взаимодействие стран в ключевых отраслях экономики, добавляется в сообщении.

Отметим, что Новак посетил Турцию с рабочим визитом, где в ходе переговоров с участием помощников президента России Игоря Левитина и Максима Орешкина стороны обсудили ключевые вопросы двустороннего взаимодействия, отмечает пресс-служба правительства РФ.