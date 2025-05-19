РФ и США прорабатывают новый обмен заключенными по формуле "девять на девять"

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили очередной обмен заключенными между РФ и США - 9 на 9 человек.

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили очередной обмен заключенными между РФ и США - 9 на 9 человек.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Были упомянуты обмены заключенными гражданами двух стран. Это важная гуманитарная акция, несколько подобных акций уже были совершены в течение недавних месяцев. Президенты отметили, что сейчас прорабатывается очередной такой обмен 9 на 9 человек", - сказал представитель Кремля.

Отметим, что договоренность лидеров двух стран по поводу обмена заключенными получила практическую реализацию еще зимой. Так, 13 февраля в РФ был возвращен Александр Винник, которого в США обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют, в обмен на Марка Фогеля, задержанного в РФ за перевозку наркотиков. 10 апреля состоялся обмен Артура Петрова, обвиненного в США в поставках электроники для российской армии, на осужденную в РФ за госизмену Ксению Карелину.