РФ и США находятся в контакте по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе

Делегации России и США на соответствующих международных площадках находятся в контакте по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе.
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"Наши делегации на соответствующих международных площадках, и прежде всего в Нью-Йорке, где Вашингтон - Администрация США - продвигает тему обвинений в адрес России, действительно, находятся в контакте и обсуждают этот вопрос, - сказал Рябков. - С нашей стороны исчерпывающие комментарии даны на всех уровнях".
Российская сторона убеждена, что в космосе не должны быть размещены ударные вооружения, заявил он.
"Космос используется, конечно, в военных целях, но оружия там, ударных средств, быть не должно", - указал замминистра.