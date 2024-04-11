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РФ и США находятся в контакте по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе

РФ и США находятся в контакте по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе Делегации России и США на соответствующих международных площадках находятся в контакте по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе.
В регионе
11 апреля 2024 г. 22:49
РФ и США находятся в контакте по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе

Делегации России и США на соответствующих международных площадках находятся в контакте по вопросу неразмещения ядерного оружия в космосе.

Как передает Report, об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Наши делегации на соответствующих международных площадках, и прежде всего в Нью-Йорке, где Вашингтон - Администрация США - продвигает тему обвинений в адрес России, действительно, находятся в контакте и обсуждают этот вопрос, - сказал Рябков. - С нашей стороны исчерпывающие комментарии даны на всех уровнях".

Российская сторона убеждена, что в космосе не должны быть размещены ударные вооружения, заявил он.

"Космос используется, конечно, в военных целях, но оружия там, ударных средств, быть не должно", - указал замминистра.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və ABŞ kosmosda nüvə silahının yerləşdirilməməsi məsələsində təmasdadır

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