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РФ и Казахстан подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане

РФ и Казахстан подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане, а также план действий по сотрудничеству на 2024-2026 годы.
В регионе
9 ноября 2023 г. 16:04
РФ и Казахстан подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане, а также план действий по сотрудничеству на 2024-2026 годы.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, совместное заявление приурочено к десятилетию подписания договора между странами о добрососедстве и союзничестве.

Стороны договорились развивать сотрудничество в области физической культуры и спорта, о взаимодействии таможенной службы России и комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана с участием представительств таможенных служб.

Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству нескольких ТЭЦ в Казахстане: "Кокшетау", "Семей" и "Усть-Каменогорск".

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Версия на азербайджанском языке Rusiya və Qazaxıstan prezidentləri əməkdaşlıq üzrə fəaliyyət planı imzalayıblar
Версия на английском языке Leaders of Russia, Kazakhstan sign joint statement, action plan

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