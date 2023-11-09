РФ и Казахстан подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане, а также план действий по сотрудничеству на 2024-2026 годы.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление по итогам переговоров в Астане, а также план действий по сотрудничеству на 2024-2026 годы.

Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, совместное заявление приурочено к десятилетию подписания договора между странами о добрососедстве и союзничестве.

Стороны договорились развивать сотрудничество в области физической культуры и спорта, о взаимодействии таможенной службы России и комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана с участием представительств таможенных служб.

Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве между министерствами энергетики по строительству нескольких ТЭЦ в Казахстане: "Кокшетау", "Семей" и "Усть-Каменогорск".