РФ и Казахстан подписали меморандум о строительстве нового магистрального газопровода
- 08 октября, 2025
- 23:47
"Газпром" и Казахстан подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан.
Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении газового концерна.
Документ подписан в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.
Стороны отметили нацеленность сторон на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе.
Также подписано соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России. Документ фиксирует договоренности о сотрудничестве в области переработки газа Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода, который будет модернизирован.