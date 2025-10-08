РФ и Казахстан подписали меморандум о строительстве нового магистрального газопровода

"Газпром" и Казахстан подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в сообщении газового концерна.

Документ подписан в ходе рабочей встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра.

Стороны отметили нацеленность сторон на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Казахстана в природном газе.

Также подписано соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России. Документ фиксирует договоренности о сотрудничестве в области переработки газа Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода, который будет модернизирован.