РФ и Иран договорились о стандартизации оборудования в нефтяной и газовой отраслях

Россия и Иран во время 17-го заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подписали несколько документов о взаимодействии, в том числе протокол о внесении изменений в дорожную карту научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой от

Россия и Иран во время 17-го заседания комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подписали несколько документов о взаимодействии, в том числе протокол о внесении изменений в дорожную карту научно-технического сотрудничества в нефтяной и газовой отраслях, которые предусматривают стандартизацию оборудования.

Как передает Report , об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

Он также рассказал, что ФГУП "НАМИ" планирует подписать соглашение в части автомобилестроения с иранской инжиниринговой компанией "Пишран Санат Модарэс" (Pishran Sanaat Modares).

"В автомобилестроении важным шагом должно стать налаживание диалога по вопросам сертификации техники. С целью оптимизации такого сотрудничества планируется подписание соглашения между ФГУП "НАМИ" и иранской инжиниринговой компанией "Пишран Санат Модарэс", - сказал он.

По словам Новака, промышленная кооперация между Россией и Ираном продуктивно развивается. Прорабатываются совместные проекты в фармацевтической промышленности, авиастроении, судостроении. "В области фармацевтики ряд российских компаний осуществляет взаимодействие с иранскими партнерами, в том числе для совместного производства лекарственных препаратов", - отметил Новак.

Стороны подписали несколько документов по линии сотрудничества в геологоразведке, нефтехимии, здравоохранении, образовании.