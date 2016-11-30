Россия и Армения подписали соглашение об Объединенной группировке войск двух стран

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Военные ведомства России и Армении подписали соглашение об Объединенной группировке войск двух стран. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, подписи под документом поставили министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу и глава военного ведомства Армении Виген Саргсян.

14 ноября президент РФ Владимир Путин одобрил и поручил подписать проект соглашения с Арменией об Объединенной группировке войск двух стран в Кавказском регионе коллективной безопасности, которая обеспечит "адекватное реагирование на вооруженное нападение, а также на другие вызовы и угрозы безопасности сторон".

По словам Саргсяна, в группировку войдут 102-я российская военная база на территории Армении и подразделения Вооруженных сил Армении.

Также министры обороны двух стран подписали план сотрудничества на 2017 год.



