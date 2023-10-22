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РФ атаковала ракетами Харьковскую область, есть погибшие и раненые

РФ атаковала ракетами Харьковскую область, есть погибшие и раненые Российские войска атаковали ракетами Харьковскую область, был уничтожен терминал "Новой почты".
В регионе
22 октября 2023 г. 01:02
РФ атаковала ракетами Харьковскую область, есть погибшие и раненые

Российские войска атаковали ракетами Харьковскую область, был уничтожен терминал "Новой почты".

Как передает Report со ссылкой на публикацию президента Украины Владимира Зеленского, при ударе по гражданскому объекту погибли люди, еще по меньшей мере 13 получили ранения. На месте работают все соответствующие службы, идет спасательная операция.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил, что число погибших сейчас составляет шесть человек, а количество раненых возросло до 14, среди них есть люди в тяжелом состоянии.

"Медики оказывают всю необходимую помощь. Профильные службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия", - написал Синегубов.

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