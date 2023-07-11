РФ атаковала Киев с использованием БПЛА иранского производства

Власти Киева заявили об обстреле города российскими войсками с использованием БПЛА иранского производства "Шахед".

Власти Киева заявили об обстреле города российскими войсками с использованием БПЛА иранского производства "Шахед".

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, средства ПВО уничтожили все воздушные цели.

"Противник второй раз в этом месяце атаковал Киев с воздуха. По предварительным данным, как и в начале июля, противник применил барражирующие боеприпасы Shahed. Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края РФ", - написал в Telegram глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Ранее в Киевской области была объявлена воздушная тревога. Сегодня ночью в нескольких регионах Украины была слышна тревога из-за возможной угрозы применения ударных беспилотников.