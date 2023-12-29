Результаты массированной воздушной атаки по Украине

В результате массированной воздушной атаки ВС РФ по территории Украины в ночь на 29 декабря пострадали 128 человек, погибли 22, двое из них в Киеве.

В результате массированной воздушной атаки ВС РФ по территории Украины в ночь на 29 декабря пострадали 128 человек, погибли 22, двое из них в Киеве.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщили в госучреждениях Украины.

Также сообщается, что в результате обстрелов причинен значительный ущерб имуществу 10 азербайджанцев.

Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат сообщил Report, что ракетный обстрел 29 декабря был одним из крупнейших с начала войны: "Нам удалось нейтрализовать 27 из 36 беспилотников "Шахед". Кроме того, в воздухе было нейтрализовано 87 из 90 запущенных по нашей территории крылатых ракет. Это очень хороший результат".

Игнат отметил, что ВВС Украины не располагают возможностями для уничтожения всех ракет противника: "Россия запускает ракеты из комплексов С-300, С-400, "Искандер-М", Х-22 и "Кинжал". К сожалению, в настоящее время мы не можем уничтожить все цели. Поэтому западные страны должны понять, что необходимо укреплять системы ПВО Украины. Этим мы сможем защитить себя и Европу".