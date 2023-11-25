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Последствия масштабного авиаудара по Киеву

Последствия масштабного авиаудара по Киеву В ночь на 25 ноября российские военные нанесли массированные удары дронами по Киеву, в частности по центральным районам города - Соломенский и Днепровский. Хотя силы ПВО Украины пресекли большинство атак, причинен значительный ущерб инфраструктуре. В Киев
В регионе
25 ноября 2023 г. 17:10
Последствия масштабного авиаудара по Киеву

В ночь на 25 ноября российские военные нанесли массированные удары дронами по Киеву, в частности по центральным районам города - Соломенский и Днепровский. Хотя силы ПВО Украины пресекли большинство атак, причинен значительный ущерб инфраструктуре. В Киеве в настоящее время без света и воды остаются 74 многоквартирных дома и 120 предприятий.

Пресс-секретарь киевской военной администрации Михаил Шаманов рассказал восточноевропейскому бюро Report о результатах ракетного обстрела столицы:

"Сегодня утром ВС РФ в четвертый раз за месяц подвергли ракетному обстрелу Киев. По словам главы военной администрации Киева генерал-полковника Сергея Попко, эта атака стала самой масштабной с начала войны", - сказал он.

Шаманов отметил, что в Киеве и области сбиты 66 БПЛА "Шахед", обломки упали в разных частях столицы. "В результате атаки 5 человек получили ранения. Им была оказана медицинская помощь", - сказал он.

По данным "Укрэнерго", в Киеве и области в результате атаки беспилотников повреждены магистральные воздушные линии энергопередачи и линии распределения. Отмечается, что в настоящее время ведутся работы по восстановлению энергоснабжения в регионе.

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Версия на азербайджанском языке Kiyevə irimiqyaslı hava hücumunun nəticələri - FOTOREPORTAJ

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