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Резников: В ВС Украины мобилизованы 700 тыс. человек

Резников: В ВС Украины мобилизованы 700 тыс. человек В Вооруженные силы Украины мобилизованы 700 тыс. человек.
В регионе
8 июля 2022 г. 20:55
Резников: В ВС Украины мобилизованы 700 тыс. человек

В Вооруженные силы Украины мобилизованы 700 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил министр обороны страны Алексей Резников.

По его словам, деятельность сектора безопасности и обороны обеспечивают около 1 млн человек в различных структурах.

"Мобилизованные в ВСУ – до 700 000 человек, пограничники – до 60 000, Нацгвардия – до 90 000, Национальная полиция - до 100 000. У нас сегодня более 1 млн человек в форме обеспечивают деятельность сектора безопасности и обороны", - сказал А.Резников.

Министр отметил, что такая численность Вооруженных сил также создает возможности для бизнеса.

"Частные предприятия могут занять ниши баз по восстановлению вооружения НАТО, которое завозится в Украину. В частности изготавливать запчасти, стволы для гаубиц, пулеметы, автоматы, пистолеты, патроны, порох, капсюля, гильзы и тому подобное", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Reznikov: "Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin gücü 1 milyon nəfəri ötür"

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