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Резников: в Украину уже прибыли новые Bayraktar

Резников: в Украину уже прибыли новые Bayraktar В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые Bayraktar.
В регионе
2 марта 2022 г. 11:36
Резников: в Украину уже прибыли новые Bayraktar

В Украину уже прибыли и стали на боевые дежурства новые Bayraktar.

Как передает Report, об этом министр обороны Украины Алексей Резников написал в Facebook.

Резников заявил, что удары авиацией и ракетами с территории России и Беларуси по жилым домам и школам, обстрелы из РСЗО роддомов – это "трусливое поведение тех, у кого нет чести".

"Это не военные – это террористы, представители государства-террориста. И это клеймо надолго", - констатировал министр.

Резников также считает, что обстрел Житомира, это ответ на успешное выполнение 95-й бригады задачи в ООС.

"Враг целился по казармам бригады и по жилым домам рядом. Нападениями на женщин и детей наших воинов Кремль достигнет совсем не того результата, к которому стремится. Сейчас от российского террора страдают многие наши города и села, но больше всего – Харьков, Мариуполь и Херсон", - отметил глава Минобороны.

Резников рассказал, что 1 марта имел долгий разговор с министром обороны США Ллойдом Остином, и даже опытные американские военные в полном восторге от профессионализма наших защитников и стойкости нашего народа.

"Увеличивается объем помощи, которую мы получаем. Увеличивается количество стран, которые оказывают эту помощь. Присоединяются даже те, кто считал это невозможным", - добавил министр.

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