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Резников: Украина получит противоминные корабли от Нидерландов

Резников: Украина получит противоминные корабли от Нидерландов Украина скоро получит противоминные корабли из Нидерландов.
В регионе
9 июля 2023 г. 08:59
Резников: Украина получит противоминные корабли от Нидерландов

Украина скоро получит противоминные корабли из Нидерландов.

Как передает Report, об этом заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников в эфире телеканала "Рада".

"Даже корабли противоминные мы уже тоже имеем. Два корабля противоминных стоят в Великобритании под украинскими флагами и с украинскими экипажами. И скоро мы тоже получим от правительства Нидерландов", - сказал он.

Напомним, что 5 июля министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен сообщила об оказании Украине военной помощи на общую сумму в размере €1,9 млрд. Кроме того, на 2023 год правительство Нидерландов выделило €2,5 млрд на гуманитарную и военную поддержку украинской стороны, ремонт и восстановление инфраструктуры, дипломатическую поддержку, а также на помощь в привлечении к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях.

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Версия на английском языке Reznikov: Ukraine will receive anti-mine ships from Netherlands
Версия на азербайджанском языке Reznikov: Ukrayna Niderlanddan mina əleyhinə gəmilər alacaq

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