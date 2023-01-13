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Резников: Украина де-факто стала членом НАТО

Резников: Украина де-факто стала членом НАТО Украина уже фактически присоединилась к НАТО, хотя формально не стала членом альянса.
В регионе
13 января 2023 г. 16:00
Резников: Украина де-факто стала членом НАТО

Украина уже фактически присоединилась к НАТО, хотя формально не стала членом альянса.

Как передает Report cо ссылкой на "Укринформ", об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью ВВС.

"Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать… Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре", - сказал Резников.

Он выразил уверенность, что Украина получит от Запада долгожданное вооружение, в том числе танки и истребители, "поскольку и Украина, и Россия, похоже, готовятся к новым наступлениям весной".

"Весна – лучший период для возобновления движения для всех сторон. Мы понимаем, что они будут готовы начать (наступление – ред.), и, конечно, мы должны быть готовы начать", – сказал министр обороны.

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